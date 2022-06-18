Великобритания собиралась отправить нелегальных мигрантов в Руанду. В последний момент этот план заблокировал ЕСПЧ Но правительство обещает продолжить поиски «передовых решений глобальных проблем»

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Акция против планов правительства Великобритании по высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Лондон, 18 июня 2022 года Andy Rain / EPA / Scanpix / LETA

В Великобритании в последний момент оказался заблокирован запуск новой правительственной программы, в рамках которой мигрантов, нелегально прибывших в Соединенное королевство, собирались переправить в Руанду. 14 июня вылет рейса с первой группой мигрантов был отменен за несколько минут до взлета. Причиной стало решение Европейского суда по правам человека, который приостановил программу из-за многочисленных жалоб адвокатов мигрантов. Они требуют признать депортацию незаконной.

О запуске новой программы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в апреле 2022 года. С Руандой был заключен договор, по условиям которого она соглашалась принять мигрантов и предоставить им убежище. Британское правительство выделило на эти цели 120 миллионов фунтов стерлингов.

Джонсон заявил, что соглашение с Руандой направлено на то, чтобы положить конец нелегальной перевозке людей через Ла-Манш.

Наше сострадание может быть безграничным, но наши возможности помочь людям имеют пределы. Мы не может требовать от британского налогоплательщика, чтобы он подписал чек на неограниченную сумму и оплатил всем желающим возможность приехать и поселиться здесь.

В Великобритании план правительства вызвал многочисленные протесты. Против него выступили правозащитники, благотворительные организации, профсоюзы, некоторые политики и англиканская церковь.

«Это жестокая мера. Мы поговорили более чем с сотней беженцев, получивших повестки, в которых говорится, что их силой выгонят из страны. Эти люди приехали из разрываемых войнами государств. Они и так уже травмированы, а эта мера все только усугубит», — заявил адвокат Джеймс Никол, представляющий благотворительную организацию Care4Calais.

Против депортации также выступил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он заявил, что Великобритания, подписавшая международную конвенцию о защите беженцев, не должна перекладывать ответственность за них на другую страну.

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила в ответ на критику, что «других вариантов нет». «Наше правительство вместе с партнерами из правительства Руанды ищет новые, передовые решения глобальных проблем. Я боюсь, что другие организации и другие страны не готовы предложить альтернативу, а статус-кво больше попросту неприемлем», — заявила она.

Как сообщает «Би-би-си», в 2021 году в Великобританию, переплыв Ла-Манш на лодках, попали более 28 тысяч человек, что три раза больше, чем годом ранее. В 2022 году в страну таким образом уже попали около 10 тысяч человек. Власти опасаются, что с наступлением лета и улучшением погоды поток мигрантов может возрасти до тысячи человек в день. Десятки людей, пытаясь перебраться через Ла-Манш, погибают.

Британское правительство после решения ЕСПЧ заявило, что не намерено отказываться от программы по высылке мигрантов в Руанду и будет готовить новый депортационный рейс. В Высоком суде Лондона пройдут специальные слушания, на которых предстоит проверить законность планов правительства. Заседание назначено на июль 2022 года.

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