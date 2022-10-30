Минобороны Великобритании: ЧВК Вагнера снизила стандарты, начав принимать заключенных с тяжелыми заболеваниями

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Министерство обороны Великобритании считает, что основатель Евгений Пригожин признал утверждения, что эта частная военная кампания изменила свои стандарты и вербует российских заключенных, у которых есть серьезные заболевания, включая ВИЧ и гепатит С. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны от 30 октября.

Так в ведомстве прокомментировали слова Пригожина, который 27 октября заявил, что не видит «ничего аморального» в том, что «солдаты, носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов».

Роль группы Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее участников ранее были профессиональными российскими военными.

В Минобороны Великобритании считают, что это демонстрирует, что ЧВК отдает предпочтение количеству, а не опыту или качеству.

В британском министерстве считают, что некоторых из новобранцев из числа осужденных первоначально привлекут к созданию оборонительной линии протяженностью 200 километров на востоке Украины.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza

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Хроника войны

Война Двести сорок девятый день