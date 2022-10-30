Генри Кавилл уйдет из «Ведьмака» после третьего сезона. Его заменит Лиам Хемсворт

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Актер Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак», где он исполняет главную роль, после выхода третьего сезона, сообщил стриминговый сервис Netflix, выпускающий шоу.

Роль ведьмака Геральта из Ривии с четвертого сезона будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт («Голодные игры»).

Лиам Хемсворт Mike Smith / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня роль Белого Волка исполнит потрясающий Лиам Хемсворт», — сказал Кавилл в своем заявлении.

Хемсворт, в свою очередь, сказал, что, как фанат «Ведьмака», он в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. «Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды и позволяет взять в руки клинок Белого Волка для следующей главы его приключений», — сказал Лиам Хемсворт.

Сериал «Ведьмак», основанный на серии книг Анджея Сапковского, выходит на Netflix с декабря 2019 года. Пока вышло два сезона шоу. Премьера третьего сезона, в котором Кавилл будет играть роль ведьмака, ожидается летом 2023 года. Когда выйдет четвертый сезон, неизвестно.

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