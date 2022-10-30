ЕС и США призвали Россию возобновить соглашение по вывозу украинского зерна

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию отказаться от своего решения приостановить участие в сделке по экспорту украинского зерна через Черное море.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал Боррель в твиттере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, призвал все стороны продолжать «важнейшую инициативу по спасению жизней». «Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать. Приостановив действие этой договоренности, Россия снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне», — заявил Блинкен.

29 октября Минообороны РФ сообщило, что Россия приостановит свое участие в соглашении по экспорту украинского зерна из-за атаки беспилотников на суда в Севастополе.

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