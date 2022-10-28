Жители России в 2022 году на 70% увеличили траты на антидепрессанты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Траты россиян на антидепрессанты за первые девять месяцев 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».

Общая сумма, потраченная на антидепрессанты, составила 5 миллиардов рублей.

В количественном выражении рост продаж упаковок составил 48%; всего россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов.

Чаще всего антидепрессанты приобретали жители Москвы (1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч взрослых жителей), Санкт-Петербурга (1,2 тысячи), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% в денежном выражении и 66% в количественном. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.

Читайте также

Из-за войны у многих людей развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Можно ли как-то справиться с ним? 15 карточек