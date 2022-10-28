Актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии. Недавно «Медуза» выпустила его большое интервью

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Гагаринский районный суд Москвы назначил актеру административный штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

Актер не пришел на заседание суда, сообщает Shot. Смольянинов сейчас находится не в России. Ранее он говорил «Медузе», что для него «не существует законов» российского государства. «Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы», — отмечал он.

Протокол на актера составила прокуратура Санкт-Петербурга, которая усмотрела «дискредитацию» в интервью Смольянинова, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По его информации, авторы лингвистической экспертизы, проведенной по заказу МВД, «зацепились» за то, что Смольянинов назвал действия российской армии «захватническими» и «геноцидом». О каком конкретно интервью идет речь, неясно.

13 октября «Медуза» выпустила большое интервью Смольянинова, в котором актер, в частности, называл мобилизацию «окаянной» и говорил, что после его заявлений против войны ему «постепенно переставали давать работу» в России.

Интервью Артура Смольянинова

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России

Интервью Артура Смольянинова

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России