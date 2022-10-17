На актера Артура Смольянинова составили протокол о «дискредитации» армии. Недавно он дал интервью «Медузе»

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На актера Артура Смольянинова составили протокол о «дискредитации» российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.

Согласно карточке дела на сайте суда, протокол был зарегистрирован 17 октября. Дата рассмотрения административного дела пока не назначена.

Что стало поводом для претензий к Смольянинову, неизвестно. Актеру грозит штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Смольянинов, выступающий против войны, сейчас находится не в России. 13 октября на «Медузе» вышло его большое интервью. В нем Смольянинов, в частности, называл мобилизацию «окаянной» и говорил, что в России ему «постепенно переставали давать работу».

Вот что сказал Смольянинов «Медузе», узнав о том, что на него заведено административное дело.

Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит — не имеют ни моральной, ни юридической силы.

Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни.

Интервью Артура Смольянинова

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России

Интервью Артура Смольянинова

«Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?» Интервью актера Артура Смольянинова — о том, как он собрал музыкальную группу, выпустил первый альбом и уехал из России