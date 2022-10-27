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Назначенная Россией администрация Бердянска, расположенного в оккупированной части Запорожской области, заявила о начале «выбочной предупредительной проверки» мобильных телефонов граждан.

В сообщении сказано, что силовиков будут интересовать «подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима», к которым администрация относит «телеграм-каналы вроде „Бердянск. Сейчас“, „Бердянск в оккупации“, „Вазелин“ и прочие из этой категории».

Поэтому, если будет выявлено, что гражданин подписан на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима по примеру вышеуказанных — это сразу вызывает подозрения. Потому что каждый из этих ресурсов призывает граждан к шпионской и террористической деятельности против России и воссоединившихся с Российской Федерацией Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

Утверждается, что при обнаружении подписок на такие каналы человек будет получать предупреждение, а в дальнейшем — штраф и уголовную ответственность.

В сообщении администрация ссылается на введение военного положения в регионе, который Россия формально аннексировала, а также на законодательство об «иностранных агентах» и об уголовной ответственности за и «дискредитацию» российской армии.

Российские администрации Запорожской области и других оккупированных городов региона пока не сообщали о таких же мерах, однако Владимир Рогов, которого ранее называли членом «военно-гражданской администрации» области, анонсировал проверки во всем регионе.

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