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Сына Владимира Якунина освободили из-под стражи в Норвегии. Он был задержан за запуск дрона

Источник: NRK

В Норвегии суд освободил из-под стражи сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея Якунина, который был задержан из-за запусков дрона на Шпицбергене.

Суд согласился с доводами защиты, что беспилотник, использованный Якуниным, не попадает под санкционный запрет на запуск летательных аппаратов россиянами в Норвегии, сообщает NRK. Адвокаты также отмечали, что Якунин — гражданин Великобритании.

47-летний Андрей Якунин был арестован 17 октября. Он стал одним из нескольких россиян, которых власти Норвегии задержали за запуск летательных аппаратов в октябре.

Якунин запускал дрон во время путешествия на архипелаге Шпицберген в конце августа, следует из публикации The Barents Observer. По словам одного из его спутников, с помощью беспилотника они делали фотографии и искали наилучший путь для восхождения на гору.

По собственным словам, Андрей Якунин живет в Италии. После начала российского вторжения в Украину он публично выступил против войны.