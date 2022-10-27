Сына Владимира Якунина освободили из-под стражи в Норвегии. Он был задержан за запуск дрона
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В Норвегии суд освободил из-под стражи сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея Якунина, который был задержан из-за запусков дрона на Шпицбергене.
Суд согласился с доводами защиты, что беспилотник, использованный Якуниным, не попадает под санкционный запрет на запуск летательных аппаратов россиянами в Норвегии, сообщает NRK. Адвокаты также отмечали, что Якунин — гражданин Великобритании.
47-летний Андрей Якунин был арестован 17 октября. Он стал одним из нескольких россиян, которых власти Норвегии задержали за запуск летательных аппаратов в октябре.
Якунин запускал дрон во время путешествия на архипелаге Шпицберген в конце августа, следует из публикации The Barents Observer. По словам одного из его спутников, с помощью беспилотника они делали фотографии и искали наилучший путь для восхождения на гору.
По собственным словам, Андрей Якунин живет в Италии. После начала российского вторжения в Украину он публично выступил против войны.