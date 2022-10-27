Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

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Балаклавская электростанция в Севастополе подверглась атаке беспилотника в ночь на 27 октября, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.

По его данным, в результате инцидента загорелся один из неработающих трансформаторов, который находился на профилактике. Работники ТЭС оперативно ликвидировали возгорание до прибытия МЧС. Пострадавших нет.

На электроснабжение Севастополя и аннексированного Крыма этот инцидент никак не повлиял. «Электричество есть везде. Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути „сбили“ беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — написал Развожаев в телеграме.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон.

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