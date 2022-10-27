Глава Крыма объявил о завершении «эвакуации» жителей Херсона. Он приехал в аннексированный город вместе с Сергеем Кириенко
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Херсоне завершена «работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра».
«Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Аннексированный регион Аксенов посещал вместе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Они с Кириенко также «ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции», написал Аксенов, опубликовав совместные фотографии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Назначенная Россией администрация аннексированной Херсонской области 18 октября объявила о «перемещении» жителей населенных пунктов на правом берегу Днепра. Жителям, как сообщалось, можно выехать или на левый берег или в российские регионы, где им пообещали жилищные сертификаты. 22 октября власти аннексированной области призвали жителей Херсона немедленно покинуть город. Украинские власти заявляют, что Россия ведет «информационную атаку» и не собирается оставлять Херсон.