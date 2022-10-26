У мавзолея в иранском городе Шираз застрелили 15 человек. Еще 40 ранены

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Трое вооруженных людей открыли огонь из автоматов у входа в мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз. По данным издания IranWire, погибли не менее 15 человек, еще 40 получили ранения. Сообщается, что среди погибших есть женщины и дети.

Агентство IRNA со ссылкой на очевидцев пишет, что около 17:45 нападавшие въехали на территорию мавзолея на автомобиле и сразу же открыли огонь.

По данным СМИ, полиция арестовала двух из трех нападавших.

Нападение на мавзолей произошло на фоне общенациональных протестов в Иране, которые начались в середине сентября после смерти 22-летней Махси Амини. Она умерла в больнице после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

К концу сентября сотрудники иранских силовых структур начали целенаправленно использовать боевое оружие против протестующих. По данным правозащитников, по состоянию на 25 октября погибли не менее 234 человек, включая 29 несовершеннолетних.

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