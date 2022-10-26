Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил «Гром»

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Власти России уведомили министерство обороны США о том, что собираются провести учения стратегических ядерных сил «Гром», сообщил в ходе брифинга для прессы пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Да, США были поставлены в известность. И, как мы уже подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения России», — сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос журналиста.

Россия заранее предупредила об учениях, соблюдая свои обязательства по контролю над вооружениями, отметил Райдер. Он добавил, что США «продолжат следить» за российскими маневрами.

США ожидают, что во время учений «Гром» Россия проведет испытательные пуски ракет, пишет Reuters. В прошлом Россия на учениях запускала межконтинентальные баллистические ракеты.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в то же время отметил, насколько важно, чтобы стороны предупреждали друг друга о таких учениях. «В то время как Россия проявляет неспровоцированную агрессию и безрассудную ядерную риторику, эти меры по уведомлению гарантируют, что нас не застанут врасплох, и снижают риск неправильного восприятия», — заявил Прайс.

Украинское издание Defense Express ранее сообщило, что учения «Гром» могут пройти после того, как силы НАТО 30 октября завершат учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по проверке ядерных сил альянса. Точная дата проведения российских учений неизвестна.

Предыдущие учения «Гром» прошли 19 февраля 2022 года, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что, согласно военной доктрине РФ, Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Путин угрожает ядерным оружием Meduza

В конце октября руководство России заявило, что Украина готовится применить . Представители Минобороны РФ заявили об этом нескольким странам НАТО, в том числе США. Россия не предоставила никаких доказательств в пользу своей версии. Украина отрицает создание «грязной бомбы».

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