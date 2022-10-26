Перейти к материалам

РИА Новости сообщило, что Ксения Собчак «уехала в Литву». По утверждению Baza, ее собирались задержать во Внуково

Источник: РИА Новости

Журналистка, создатель медиахолдинга «Осторожно Media» Ксения Собчак покинула Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства.

Baza утверждает, что Собчак планировали задержать. По данным телеграм-канала, оперативники ждали ее во Внуково, откуда она первоначально планировала улететь. Информацию о наличии постановления о задержании Собчак также подтверждает ТАСС.

Сама Собчак пока ничего не сообщала о том, где она находится.

25 октября стало известно об уголовном деле против коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова. По данным источника РИА Новости, дело связано с вымогательством денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. Сама Собчак называла преследование Суханова давлением на СМИ.

Утром 26 октября в загородном доме у самой Собчак прошел обыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что никакого процессуального статуса у журналистки нет.

Читайте также

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор Baza утверждает, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России

Читайте также

К Ксении Собчак пришли с обыском по делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор Baza утверждает, что Собчак хотели задержать, но она уехала из России