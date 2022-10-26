Источник РИА Новости: Украина сделала муляж ракеты «Искандер» для подрыва «грязной бомбы». Доказательств этому нет

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РИА Новости заявило со ссылкой на источник, «знакомый с ситуацией», что власти Украины якобы завершили техническую подготовку к провокации с .

«Специалисты уже изготовили муляж ракеты комплекса „Искандер“, головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем „сбить“ силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — цитирует агентство свой источник.

По его утверждению, Киев собирается показать западным и украинским СМИ фрагменты «сбитой» ракеты, в частности, элементы электроники.

Муляж ракеты «Искандер» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У», добавил источник РИА Новости. Доказательств его слов агентство не представило.

Россия начала говорить, что Украина готовится подорвать «грязную бомбу» и обвинить во взрыве Россию, с 23 октября. Сначала про это написало РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Позднее в тот же день об этом своим коллегам во Франции, Великобритании, Турции и США рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Украина отрицает создание «грязной бомбы». На Западе заявили, что не верят обвинениям, которые выдвигает Россия.

Кроме Минобороны, о якобы готовящейся провокации с «грязной бомбой», заявлял МИД РФ. 24 октября в англоязычном твиттере ведомства появились фото, якобы доказывающие, что у Украины есть сырье для создания такого оружия. Однако 25 октября словенское правительство заявило, что эти фото были сделаны в 2010 году в Словении и не имеют отношения к Украине.

Что Россия говорит о «грязной бомбе» — и что ей отвечают. Подробно

Россия активно «предупреждает» о подрыве «грязной бомбы» в Украине. На Западе это расценивают как проверку реакции или предлог для новой эскалации конфликта

Что Россия говорит о «грязной бомбе» — и что ей отвечают. Подробно

Россия активно «предупреждает» о подрыве «грязной бомбы» в Украине. На Западе это расценивают как проверку реакции или предлог для новой эскалации конфликта