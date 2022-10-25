В аннексированном Мелитополе произошел взрыв у здания местной телекомпании. Есть пострадавшие
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В Мелитополе утром 25 октября у здания телекомпании «ЗаТВ» произошел взрыв.
Как сообщили РИА Новости представители назначенной Россией администрации аннексированной Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, бомба была заложена в автомобиль.
В здании телекомпании выбиты окна, повреждено оборудование. В результате взрыва пострадали не менее пяти человек, сообщает канал Минобороны «Звезда».