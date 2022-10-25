В аннексированном Мелитополе произошел взрыв у здания местной телекомпании. Есть пострадавшие

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Мелитополе утром 25 октября у здания телекомпании «ЗаТВ» произошел взрыв.

Как сообщили РИА Новости представители назначенной Россией администрации аннексированной Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, бомба была заложена в автомобиль.

В здании телекомпании выбиты окна, повреждено оборудование. В результате взрыва пострадали не менее пяти человек, сообщает канал Минобороны «Звезда».

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться