СБУ заявила о задержании двух жителей Николаева, которые якобы сотрудничали с РИА Новости. Их подозревают в госизмене

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В Николаеве задержали двух «законспирированных агентов спецслужб России», заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанных подозревают в госизмене. По версии СБУ, они за вознаграждение передавали российской стороне данные о последствиях обстрелов Николаева, а также о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах.

Кроме того, выдавая себя за блогеров, они «занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов», в которых призывали к захвату Николаевской области и убийству ее руководства.

Связными предполагаемых агентов РФ были представители российского государственного информационного агентства РИА Новости. «Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву», — утверждает СБУ.

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА Новости назвали информацию СБУ фейковой:

У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет.

При этом в ночь на 25 октября РИА Новости опубликовало видео с мужчиной, названным одним из активистов «пророссийского подполья Николаева». Мужчина, чье лицо было закрыто, заявил, что члены подполья получили оружие от единомышленников из ВСУ и что жители Николаева «обязательно дождутся освобождении». Как отмечало РИА Новости, этот человек уже не раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе.

Николаев — город на юге Украины, расположенный недалеко от Херсона. С начала войны он подвергается регулярным обстрелам. С апреля жители города остаются без питьевой воды из-за повреждения трубы, по которой вода шла в город. Согласно расследованию «Би-би-си», вышедшему 25 октября, трубу намеренно взорвали на участке в Херсонской области, которую захватила Россия.

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