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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал увольнение бывшего заведующего отделом современного искусства Дмитрия Озеркова, заявив, что тот давно перестал работать «по-настоящему».

«Я плохо отношусь к формулировке „перестали сотрудничать“ с Эрмитажем. Люди которые работают в Эрмитаже и получают деньги, не сотрудничают с Эрмитажем. Никто из Эрмитажа особенно не уходил. Дмитрий Озерков, которого вы упомянули, перестал работать по-настоящему несколько лет назад и стал искать себе другую работу, которая больше оплачивается, в частности, директором оркестра [Теодора] Курентзиса и так далее», — ответил Пиотровский на вопрос корреспондента 66.ru на пресс-конференции, посвященной «Дням Эрмитажа».

Пиотровский также заявил, что в условиях «всем понятной» геополитической обстановки прежняя «открытость» музея миру превращается в «сосредоточенность на себе».

«Мы открылись миру, показали себя миру, и не все миру понравилось. Теперь мы немножко на себя посмотрим. Новейшие технологии позволяют сохранить нам полное присутствие в мире без того, чтобы куда-то ездить и возить. Одна из задач — возникшую изоляцию преодолеть через то, чтобы все видели, что у нас происходит», — цитирует слова Пиотровского агентство «Новый день».

Дмитрий Озерков объявил о своем уходе из Эрмитажа в начале октября. В музее он проработал 22 года, а решение об увольнении принял после российского вторжения в Украину. По словам Озеркова, он с марта не участвовал в деятельности музея и передал ответственность за коллекцию, которой занимался, другим сотрудникам. Окончательно оформить увольнение и покинуть Россию его подтолкнуло интервью директора музея Михаила Пиотровского, в котором тот заявил, в частности, что нация «самоутверждается» при помощи войны.

Среди проектов, которые реализовал отдел современного искусства Эрмитажа под руководством Озеркова, были арт-биеннале «Манифеста 10» и выставка бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты», вызвавшая большой резонанс в обществе.

Что говорил Пиотровский

«Все мы милитаристы и имперцы. Война — это самоутверждение нации» Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал интервью «Российской газете». Вот самые невероятные цитаты

Что говорил Пиотровский

«Все мы милитаристы и имперцы. Война — это самоутверждение нации» Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал интервью «Российской газете». Вот самые невероятные цитаты