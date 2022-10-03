«Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией». Из Эрмитажа уволился заведующий отделом современного искусства Дмитрий Озерков 

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Дмитрий Озерков, занимавший пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа, объявил об увольнении. В Озерков написал, что принял решение уйти из Эрмитажа, где проработал 22 года, после начала вторжения России в Украину.

После того, как Россия направила свои войска на Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости были заменены пропагандой, в которой ничего не говорится о том, что российские Вооруженные силы обвиняются в многочисленных преступлениях против гражданского населения. Как гражданин России, я тоже считал этот позор своей виной и разделял это мнение.

В тот момент, рассказал Озерков, его выбором было «перестать что-либо делать в сегодняшней России и для нее». С марта, написал Озерков, он не участвовал в деятельности музея и передал ответственность за коллекцию, которой занимался, другим сотрудникам, ушел из программы Art and Science университета ИТМО, галереи мультимедиа-искусства «Цифергауз», а таже городского совета по культуре при губернаторе Санкт-Петербурга.

Окончательно оформить увольнение и покинуть Россию, написал Озерков, он решил после интервью директора музея Михаила Пиотровского.

«Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков, добавив, что «приветствует всех, для кого греческое слово „Исход“ (пост в инстаграме сопровождает фото таблички с надписью "Выход" или „Исход“ на греческом — прим. „Медуза“), используемое авторами , стало единственно возможным выходом из сложившейся ситуации».

Завершил пост Озерков такими словами — «Россия вытеснила всех нас, кто не хотел ничего, кроме добра для ее культуры».

Среди проектов, которые реализовал отдел современного искусства Эрмитажа под руководством Озеркова, арт-биеннале «Манифеста 10» (2014 год) и выставка бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты», вызвавшая большой резонанс за пределами культурного сообщества.

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