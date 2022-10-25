Американские конгрессмены отозвали письмо Байдену с предложением начать прямые переговоры с РФ. Они назвали его «несвоевременным»

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Группа из 30 конгрессменов от Демократической партии отозвала письмо президенту США Джо Байдену с предложением начать прямые переговоры с Россией.

Как заявила одна из авторов письма Прамила Джаяпал, оно было составлено несколько месяцев назад и опубликовано сотрудниками без надлежащей проверки.

Джаяпал отметила, что публикация была несвоевременной на фоне недавних заявлений республиканцев о сокращении помощи Украине в случае победы на выборах. Демократы, по ее словам, «решительно и единогласно поддерживают каждый пакет помощи украинскому народу», а из письма могло показаться, что это не так.

В письме говорилось о том, что Байдену необходимо начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти «реалистичные рамки для прекращения огня», чтобы избежать затяжной войны с «катастрофическими и непостижимыми рисками». При этом там подчеркивалось, что помощь Украине прекращать не надо.

В Белом доме и Госдепартаменте США после публикации письма дали понять, что не поддерживают идею переговоров с Россией без участия Украины.

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