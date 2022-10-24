Власти РФ решили добавить футбольные клубы из аннексированных территорий в чемпионаты России

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Правительство РФ договорилось с Российским футбольным союзом (РФС), что футбольные клубы из аннексированных территорий Украины войдут в регулярные чемпионаты по футболу.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вице-премьер отметил, что в аннексированных регионах начали восстанавливать спортивную инфраструктуру. По его словам, и восстановление спортобъектов, и включение клубов в российские турниры «делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками».

5 октября глава РФС Александр Дюков заявил, что клубы из Крыма, возможно, включат в российские лиги с сезона-2023/24. Футбольная национальная лига, второй по силе дивизион в системе российских футбольных лиг, также рассчитывает, что клубы из Крыма начнут выступать в российских соревнованиях с сезона-2023/24.

Еще в июле 2022 года в министерстве спорта РФ предлагали создать единую футбольную лигу для команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Абхазии, Южной Осетии и Крыма.

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