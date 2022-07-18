Минспорта РФ предложило создать футбольный чемпионат для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Абхазии и Южной Осетии

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Министерство спорта РФ предлагает создать единую футбольную лигу для команд подконтрольных России территорий. Об этом заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов, передает РИА Новости.

«В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — заявил Байсултанов.

Для проведения чемпионата Минспорта хочет создать отдельную структуру. Она не будет частью Российского футбольного союза, который является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Провести чемпионат планируют в марте — ноябре 2023 года.

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