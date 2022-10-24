В Воронеже стал реже ходить общественный транспорт. В мэрии сообщили, что это связано, в числе прочего, с мобилизацией

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В Воронеже мобилизовали 62 водителей автобусов, из-за чего на линиях осталось гораздо меньше общественного транспорта, а время ожидания на остановках в час пик достигло 20 и более минут, сообщает «7×7. Горизонтальная Россия» со ссылкой на жителей города.

В мэрии Воронежа заявили, что ухудшение работы общественного транспорта лишь отчасти связано с мобилизацией, подчеркнув, что призвали только 3% водителей. Кроме того, некоторые автобусы действительно временно снимаются с линии для мобилизационных мероприятий, но специалисты предприятия при этом прилагают максимум усилий, чтобы влияние этого процесса на транспортную работу было минимальным, отметили в мэрии.

По словам властей, проблемы обусловлены целым рядом факторов, включая «крайне низкую стоимость проезда», из-за которой перевозчики уже «давно терпят убытки». В пресс-службе мэрии также заявили, что из-за тяжелого финансового положения отдельные перевозчики вынуждены продавать часть своего транспорта, а из-за проблем с зарплатами в отрасли давно наблюдается дефицит кадров.

В конце сентября рейс авиакомпании Azur Air из Уфы в Анталью задержали более чем на восемь часов из-за того, что один из пилотов попал под мобилизацию. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что в итоге рейс в Турцию выполнял резервный пилот.

В октябре Sota писала, что из-за массовой мобилизации машинистов в московском метро могут «ощутимо» увеличить интервалы движения поездов (от пяти минут и более). По данным источников проекта, только в одном из депо за время мобилизации были призваны 17 машинистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября объявил, что мобилизация в городе завершилась, а разосланные повестки утратили силу. В то же время глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков подчеркнул, что власти субъектов РФ не обладают полномочиями для завершения мобилизации, следовательно пока президент не подпишет соответствующий указ, новая волна призыва может быть объявлена в любой момент. Когда указ о завершении мобилизации подпишет президент — неизвестно.

Фактчек заявления Собянина

Собянин говорит, что мобилизация в Москве закончена, а разосланные повестки больше недействительны. Сомневаетесь? К сожалению, правильно делаете Фактчек «Медузы»

Фактчек заявления Собянина

Собянин говорит, что мобилизация в Москве закончена, а разосланные повестки больше недействительны. Сомневаетесь? К сожалению, правильно делаете Фактчек «Медузы»