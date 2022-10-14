Рейс Azur Air из Уфы в Анталью задержали на восемь часов из-за мобилизации пилота

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Рейс авиакомпании Azur Air из Уфы в Анталью 30 сентября задержали более чем на восемь часов из-за того, что второй пилот попал под мобилизацию. Об этом сообщили телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на неназванный источник, а также издание «Медиакорсеть» со ссылкой на пост одного из пассажиров в соцсетях.

«Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: „В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет“», — написал пассажир по имени Вадим.

Как сообщила «Медиакорсеть» со ссылкой на неназванных пассажиров рейса, второму пилоту якобы пришла повестка, но он не пришел в военкомат и никому об этом не сообщил, в связи с чем ему запретили пересечение границы.

Пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что такой инцидент был, уточнив, что второго пилота действительно остановили пограничники. Рейс из Уфы в Анталью вместо него выполнял резервный пилот. Однако пилот, получивший повестку, вернулся к полетам уже через несколько дней, добавил источник РБК в Azur Air.

Собеседник издания в другой авиакомпании заявил, что перевозчики пока не получили от властей официального ответа о бронях для членов экипажей. Пока пилотам и бортпроводникам выдают справки от работодателя, которые они относят в военкоматы, но «ситуации всегда индивидуальные», сказал источник РБК.

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