«Медиазона»: более 30 тысяч россиян срочно женились после объявления мобилизации

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В 75 регионах России почти 31 тысяча мужчин срочно вступили в брак после объявления мобилизации, пишет , опираясь на собственные расчеты.

Закон позволяет заключать брак в день подачи заявления (а не через месяц) при наличии особых обстоятельств, к которым, как пишет издание, относится и получение повестки. Члены семей могут претендовать на компенсацию при ранении или гибели мобилизованного, а также на поддержку региональных властей.

Для 39 регионов «Медиазона» использовала данные об «ускоренных» свадьбах, опубликованные местными властями, органами ЗАГС или СМИ, а для 36 рассчитала количество «избыточных» свадеб сама, опираясь на данные о количестве свадеб в сентябре.

Органы ЗАГС 17 регионов предоставили журналистам данные о количестве браков, позволяющие сделать разбивку по неделям. Они демонстрируют, что в последние две недели месяца (с 19 по 30 сентября) число бракосочетаний возросло: к примеру, в Бурятии до мобилизации проходило в среднем 83 свадьбы в неделю, а во время — 662; в Пермском крае — в среднем 313 и 804 свадьбы, в Омской области — 245 и 463 свадьбы.

«Медиазона» считает, что эти данные можно использовать для расчета общего количества мобилизованных россиян, сопоставив со сведениями о количестве мужчин, живущих в паре вне брака. Согласно вычислениям журналистов, средний процент мобилизованных мужчин в этой категории составляет 1,56%; в таком случае, по всей стране могли быть мобилизованы 492 тысячи человек.

Согласно официальным заявлениям властей, в России мобилизуют до 300 тысяч человек. В начале октября и волонтеры Conflict Intelligence Team (CIT) оценивали число мобилизованных как минимум в 213,2 тысячи человек в 53 регионах.