В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом. Двое пилотов погибли

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Многофункциональный истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске, сообщили в правительстве и МЧС Иркутской области.

Самолет упал на деревянный частный дом во 2-м Советском переулке. «Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи», — уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета, сообщили в МЧС. Оба пилота погибли, а «из местных жителей никто не пострадал», заявил губернатор. В МЧС уточнили, что людей в жилом доме в момент падения не было.

Самолет потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Он перестал выходить на связь и потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино. На месте крушения, по данным МЧС, начался пожар на площади 200 квадратных метров, к 14:40 мск открытое горение потушили.

По данным Следственного комитета, упавший Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

После крушения самолета более 150 домов в Иркутске остались без электроэнергии.

Крушение военного самолета в Иркутске — четвертый подобный случай за две недели. 17 октября Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, задев девятиэтажный жилой дом, погибли 15 человек. Также сообщалось, что 9 октября в Ростовской области в разных местах разбились Су-24 (экипаж катапультировался) и Су-25 (пилот погиб).

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