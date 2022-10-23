В Германии картину Клода Моне «Стога сена» облили пюре

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В музее Барберини в Потсдаме активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили картофельным пюре картину импрессиониста Клода Моне «Стога сена». В акции приняли участие два человека — облив картину, они сели под ней и приклеили свои ладони к стене под полотном.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — заявила одна из активисток. Активистов задержали.

Картина «Стога сена» (1890) — одна из знаменитой серии картин Моне (всего в нее входит 31 работа) — ранее была продана на аукционе за 110 миллионов долларов. Как сообщили в музее, картина от действий активистов не пострадала.

На прошлой неделе активистки из организации «Just Stop Oil» облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее. Картина находилась под защитным стеклом и не пострадала.

Как облили «Подсолнухи»

Экоактивистки облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее Картина не пострадала — она закрыта защитным стеклом

Как облили «Подсолнухи»

Экоактивистки облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее Картина не пострадала — она закрыта защитным стеклом