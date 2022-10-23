Появилось новое видео падения Су-34 на жилой дом в Ейске

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Российские СМИ распространили новое видео крушения военного самолета на девятиэтажный жилой дом в Ейске Краснодарского края. Запись появилась в телеграм-каналах Mash, Baza и «112».

Запись сделана на видеорегистратор автомобиля. Судя по дате в нижнем правом углу, бомбардировщик Су-34 потерпел крушение между 18:16 и 18:17 по местному времени 17 октября. В ролике видно, как катапультируются пилоты самолета. Пассажирка автомобиля в это время просит водителя ехать быстрее: «Саша, тикай быстрее! Ой! Саша бегом! Люди-люди! Не сбей никого!»

Бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома вечером 17 октября. Самолет, сообщили в МЧС, «ударился о дом», после чего загорелось вылившееся горючее. Огонь перекинулся на жилой дом, где повреждения получили больше 70 квартир в двух подъездах. По последним данным, из-за пожара погибли 15 человек, больше 20 пострадали.

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