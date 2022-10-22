«Я считаю себя украинцем». Сын миллиардера Михаила Фридмана возмутился из-за того, что Украина внесла его в санкционный список

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22-летний Александр Ожельский — сын сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана — назвал несправедливым то, что власти Украины ввели в отношении него санкции. Свое видеообращение Ожельский опубликовал на ютьюбе.

Обращение Александра Ожельского (на английском языке) Alexander Ozhelskiy

По словам Ожельского, он не поддерживает войну, покинул Россию 24 февраля и не собирается возвращаться. Кроме того, Ожельский отметил, что выходил на проукраинские акции в Лондоне. Молодой человек добавил, что у него есть родственники в Украине, что он раньше регулярно посещал страну и считает себя украинцем.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год», — заявил Ожельский.

Кроме того, это рассказал, что сейчас живет в съемной квартире в Дубае. «Как вы видите, я не живу в [чертовом] особняке, потому что я живу на те средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки [чертовых] бюрократов», — сказал молодой человек.

19 октября власти Украины внесли в санкционный список Александра Ожельского, а также двух дочерей Михаила Фридмана — Катерину и Ларису. Всего у Фридмана четверо детей.

Михаил Фридман родился во Львове. Его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. После вторжения России в Украину бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании (там он живет). В Украине арестовали его активы. Фридман жаловался на несправедливость санкций и, по неофициальным данным, предлагал перечислить миллиард долларов из личных средств на восстановление Украины, чтобы с него сняли ограничения.

Фридман говорил, что собирается передать свое состояние на благотворительные цели, а не оставить его детям. В начале 2020 года Bloomberg писал, что Александр Ожельский, вернувшийся после учебы в Лондоне в Москву, сам зарабатывает себе на жизнь. Как пишет РБК, в России у Ожельского остался бизнес — компания SixFigures Development, которая занимается оптовой торговлей напитками.

Что Михаил Фридман говорил о санкциях

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег

Что Михаил Фридман говорил о санкциях

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег