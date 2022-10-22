В Китае завершился XX съезд Компартии. Бывшего лидера страны Ху Цзиньтао вывели из зала под руки

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В Пекине 22 октября завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). На нем избрали членов Центрального комитета (ЦК) партии, которые утвердят руководство страны на следующие пять лет.

В состав ЦК вошли 205 человек. 23 октября они изберут состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — высшего органа принятия решений в Китае. Также будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.

В список новых членов ЦК не вошли четыре действующих члена Постоянного комитета Политбюро: . Таким образом, они не смогут войти в новый состав Политбюро и снова занять важнейшие государственные должности. По всей видимости, председатель КНР Си Цзиньпин решил обновить правящий орган ЦК и ввести туда больше людей из своей команды, пишет South China Morning Post.

Кроме того, во время церемонии закрытия XX съезда Компартии из зала вывели бывшего лидера Китая . Из-за чего это произошло, неизвестно. Этот момент не показали на телевизионной трансляции церемонии закрытия съезда в Китае, пишет CNN. Но агентство AFP распространило видео с уходящим Ху Цзиньтао. Судя по нему, просьба покинуть зал стала для него неожиданностью, и он не хотел уходить.

AFP News Agency

Журналисты и политологи практически не сомневаются, что 23 октября председатель КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок. Таким образом он нарушит традицию, по которой правление лидера КНР ограничивалось двумя пятилетними сроками. Ее три десятилетия назад ввел китайский лидер Дэн Сяопин, чтобы избежать возврата к персоналистскому правлению Мао Цзэдуна, пишет Bloomberg.

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