Власти Харькова и Запорожья сообщили о российских обстрелах

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Российские военные нанесли утром 21 октября серию воздушных ударов по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории», — написал он в телеграме.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что целью атаки стал объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе. В результате получили ранения пять человек.

Кроме того, утром в пятницу российские военные нанесли ракетные удары по Запорожью, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По сведениям секретаря горсовета Анатолия Куртева, в результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Местные СМИ публикуют кадры поврежденного пятиэтажного дома, на которых виден горящий газопровод.

В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

С 10 октября Минобороны РФ наносит массированные ракетные удары по украинским городам, утверждая, что атакует объекты военной и энергетической инфраструктуры. В Кремле называют эти обстрелы ответом на взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября. Москва утверждает, что за этим терактом стоят украинские спецслужбы. Президент Украины отрицает причастность Киева ко взрыву. По данным властей Украины, в результате российских обстрелов повреждены более 30% электростанций. Граждан призвали к экономии электричества, также в стране проводятся веерные отключения для стабилизации энергосистемы.

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