Соратника Трампа Стива Бэннона приговорили к четырем месяцам за то, что он не ответил на повестку Конгресса. Такую же повестку отправили и Трампу

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В США суд приговорил к четырем месяцам тюрьмы бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона за неуважение к Конгрессу из-за отказа подчиниться повестке от комиссии Палаты представителей, которая расследует события .

Судья оставил Бэннона на свободе до окончания процесса апелляции.

Комиссия отправила повестку Стиву Бэннону в сентябре 2021 года, требуя от него предоставить документы и дать показания. Он отказался это сделать, сославшись на то, что Трамп выступил против дачи своими бывшими подчиненными показаний на основании конфиденциальности президентской коммуникации. При этом Бэннон к январю 2021 года уже три года не работал в Белом доме.

21 октября комиссии Палаты представителей официально отправила повестку Дональду Трампу, требуя, чтобы он дал показания под присягой до 14 ноября и предоставил документы до 4 ноября. Представители Трампа на это требование к моменту публикации новости не отреагировали.

Стив Бэннон, влиятельная фигура в американских консервативных медиа, был одним из ключевых сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, а затем стал советником президента и до увольнения в 2017 году считался одним из самых влиятельных людей в Белом доме.

Стива Бэннона также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в связи с кампанией по сбору средств для строительства стены вдоль границы США с Мексикой. Обвинение считает, что Бэннон и его сообщники могли присвоить сотни тысяч долларов из пожертвованных денег.

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