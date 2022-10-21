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Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США

Источник: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщило российское военное ведомство.

Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

В сообщении Пентагона сказано, что в ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации в условиях продолжающейся войны в Украине.

В последний раз о разговоре Шойгу и Остина сообщалось 13 мая.

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