Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
В сообщении Пентагона сказано, что в ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации в условиях продолжающейся войны в Украине.
В последний раз о разговоре Шойгу и Остина сообщалось 13 мая.