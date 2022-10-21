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Президент Италии поручил лидеру правой партии «Братья Италии» Джордже Мелони сформировать правительство

Источник: Il Post

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии «Братья Италии» Джордже Мелони, которая возглавляет победившую на выборах коалицию, сформировать правительство.

Мелони станет первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра. Официально новые члены правительства вступят в должность утром в субботу после принесения присяги.

Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини стал вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта. Один из руководителей партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни стал вторым вице-премьером и министром иностранных дел.

Во время объявления списка министров вечером 21 октября была допущена ошибка — были перепутаны имена министров окружающей среды и государственной службы. До того, как об ошибке стало известно, оба новых члена правительства успели распространить заявления о себе в неправильных ролях, пишет Il Post.

Переговоры о формировании правительства в Италии сопровождались сообщениями о конфликте между Джорджей Мелони и Сильвио Берлускони.

Позже в СМИ появились аудиозаписи положительных слов Берлускони о Владимире Путине и критических — о Владимире Зеленском; после этого Мелони заявила, что в правительстве смогут участвовать только те силы, которые поддерживают проевропейскую и проатлантическую ориентацию Италии.

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