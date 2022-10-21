Le Monde: знакомая сотрудника ГРУ летом пыталась получить шенгенскую визу во Франции

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Предполагаемая подруга сотрудника ГРУ Александра Кулагина летом 2022 года подавала на шенгенскую визу во Франции. Об этом 21 октября сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По словам неназванного французского дипломата, консульство отказало женщине в визе согласно рекомендации французских спецслужб.

Le Monde интерпретирует эту информацию как свидетельство того, что ГРУ после нескольких провалов в Европе пытается задействовать в своих операциях не мужчин, а женщин и «очень молодых агентов».

Le Monde пишет, что женщину, запросившую во Франции визу, зовут Юлия Шифманович. По информации издания, она связана с Александром Кулагиным — сотрудником ГРУ из воинской части 29155, которую связывали с отравлением Скрипалей, попыткой госпереворота в Черногории и другими предполагаемыми операциями российской военной разведки.

По утверждению Le Monde, Кулагин был участником событий в Черногории; газета также упоминала этого в публикации 2019 года о секретной базе ГРУ во французских Альпах — он якобы был одним из сотрудников, которые бывали там.