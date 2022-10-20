Путин упразднил Ростуризм

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

Его функции, согласно указу, будут переданы министерству экономического развития.

Смысл этого преобразования в Кремле пока не разъяснили. Глава Ростуризма Зарина Догузова упразднение органа не прокомментировала.

В указе сказано, что это сделано «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии» и «оптимизации структуры» федеральных органов исполнительной власти.

Ростуризм был основан в 2004 году. Этот орган осуществлял «функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности», говорится на его официальной странице в ВК.