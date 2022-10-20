Предприниматель Рубен Варданян согласился занять пост главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

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Предприниматель и инвестор Рубен Варданян объявил о согласии занять пост главы правительства . Такое предложение ему в начале октября сделал президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем», — написал предприниматель в своем телеграм-канале.

В начале сентября Варданян сообщил, что переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, а также отказался от российского гражданства. «Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян в видеообращении.

Предприниматель также рассказал о создании «Фронта безопасности и развития Арцаха», который будет заниматься развитием непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, он занял 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. На русском языке расследование можно прочитать на «Медузе».

В середине сентября 2022 года на границе Армении с Азербайджаном возобновились боевые действия. Стороны конфликта возложили ответственность за эскалацию друг на друга. По официальным данным, тогда погибли более 200 человек. Столкновения с разной интенсивностью продолжаются в октябре.

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