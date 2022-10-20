Еврокомиссия допустила, что Путин и Берлускони нарушили санкции, когда обменялись водкой и игристым вином

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Европейская комиссия допустила, что обмен подарками с алкогольными напитками между президентом РФ Владимиром Путиным и итальянским политиком Сильвио Берлускони может нарушать санкции ЕС в отношении России. Об этом сообщают немецкое агентство DPA и итальянское издание Europa Today.

Представитель Еврокомиссии заявила на пресс-конференции, что импорт спиртных напитков из России в ЕС фактически запрещен, а в пятый пакет антироссийских санкций, введенный в апреле, входит запрет на импорт водки.

«Очевидно, что ответственность за введение санкций лежит на государствах-членах, и Комиссия работает с ними в реализации этих мер», — заявила представитель Еврокомиссии. При этом она признала, что неясно, распространяются ли санкции на подарки, и пообещала уточнить эту информацию.

18 октября агентство LaPresse опубликовало аудиозапись, сделанную на встрече Сильвио Берлускони с депутатами, победившими на выборах от его партии «Вперед, Италия». Согласно записи, Берлускони рассказал, что восстановил отношения с Путиным, «даже немного слишком». По его словам, политики обменялись подарками: «Он послал мне на день рождения (в сентябре) 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом».

В партии «Вперед, Италия» отрицают, что Берлускони восстановил отношения с Путиным, а также утверждают, что история с бутылками произошла в 2008 году. При этом из представленной аудиозаписи Берлускони следует, что он говорит о более поздних событиях, так, по его словам, российские министры обвинили страны Запада в развязывании войны против России, «потому что предоставляют оружие и деньги Украине».