«Дети плакали, учителя в шоке». В школе Геленджика провели «спонтанные» учения со стрельбой

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В школе № 1 Геленджика 19 октября без предупреждения прошли учения, во время которых вооруженные люди стреляли в потолок и имитировали захват заложников. О случившемся рассказала мать одного из учеников Зинаида Яковиди, комментируя пост в телеграм-канале мэра города Алексея Богодистова.

«Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке! А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за это отвечать?» — написала она.

По словам женщины, она обратилась за разъяснениями в управление образования, на что ей ответили: «Все должно было быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях, или вы хотите чтобы вашего ребенка застрелили?»

Мэр ответил в комментариях, что разберется в ситуации. «Не то время сейчас для такой спонтанности», — добавил Богодистов.

Как пишет издание 93.ru, в муниципальном центре управления Геленджика напротив заявили, что доводили информацию об учениях до всех работников школы.

«В данном случае отрабатывалась ситуация при возможном вооруженном проникновении на территорию объекта образования и захвата заложников. С учителями был проведен инструктаж. Учащимся школы по системе оповещения разъяснили, что проводится тренировка, и дали инструктаж по действиям», — сообщили в ведомстве.

29 сентября аналогичная ситуация произошла в Нижегородской области, когда администрация Работкинского аграрного колледжа в поселке Волжский провела антитеррористические учения, не предупредив учащихся. Преподаватели заперли учащихся в кабинетах, вследствие чего те начали писать друзьям, что у них в колледже произошел теракт.