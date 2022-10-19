В США присяжные оправдали Игоря Данченко, который собирал информацию для «досье Трампа». Его обвиняли в даче ложных показаний ФБР

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В США присяжные оправдали российского политолога и аналитика Игоря Данченко, который, как считается, собирал информацию для «досье Трампа» («досье Стила») — доклада с неподтвержденным компроматом на Дональда Трампа.

Данченко обвиняли в даче ложных показаний ФБР о своих источниках информации.

Одно из обвинений касалось его утверждений, что он «не говорил» с лоббистом Чарльзом Доланом о содержании досье, хотя в действительности такое обсуждение произошло между ними по переписке; судья оправдал Данченко по этому обвинению еще до вынесения вердикта присяжными.

Другие обвинения касались возможного телефонного разговора Данченко с президентом Российско-американской торговой палаты Сергеем Миллианом. Прокуроры усомнились, что такой разговор был; защита говорила, что собеседник Данченко не представился, но тот предполагал, что это мог быть Миллиан.

Дело против Данченко вел спецпрокурор Джон Дарем, назначенный при президенте Дональде Трампе для проверки «российского расследования», которое изучало возможные связи Трампа и его кампании с РФ. Как пишет The New York Times, Дарем собрал доказательства лишь для двух дел о даче ложных показаний ФБР; оба они закончились оправданием подсудимых.

Один из агентов ФБР заявил в суде, что Данченко дал бюро важную информацию о злонамеренных действиях России в США, однако из-за уголовного преследования сотрудничество с ним пришлось прекратить.

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Откуда взялся «компромат» про связи Трампа с Россией? Мы поговорили с его источниками — журналистами, пиарщиками и чиновниками. Похоже, это все выдумка

Подробнее об Игоре Данченко

Откуда взялся «компромат» про связи Трампа с Россией? Мы поговорили с его источниками — журналистами, пиарщиками и чиновниками. Похоже, это все выдумка