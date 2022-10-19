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Сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации заявила, что стоимость бронежилетов в России с января выросла почти в 20 раз, сообщает «Интерфакс».

«Бронежилет пятой степени защиты, который в январе стоил семь тысяч рублей, сегодня стоит 135 тысяч. Я думаю, что это дело ФАС», — сказала сенатор на заседании.

Как пишет РБК, Нарусова попросила Федеральную антимонопольную службу разобраться, почему предприятия, выпускающие бронежилеты, не передают их армии, а пускают в свободную продажу. «Это же совершенно ненормальная ситуация», — считает она.

Сенатор рассказала, что посетила мобилизационный пункт в подмосковных Химках и пообщалась с мобилизованными и их родителями. «Матери говорили дословно: вот как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на спецоперацию. Термобелье, носки, белье, одежда, не говоря уже о тушенке и других вещах», — сказала Нарусова. Она считает, что обеспечением мобилизованных должна заниматься армия, а не семьи.

По ее словам, на этом пункте мобилизованным в качестве сухого пайка выдали еду для авиапассажиров эконом-класса, переданную «сердобольными стюардессами» из расположенного неподалеку аэропорта Шереметьево. «Вот нормальная это ситуация или нет?» — спросила Нарусова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам разобраться с тем, что «цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес». «Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски», — сказала Матвиенко.

Сенатор Ольга Ковитиди на том же заседании сообщила, что Совет Федерации уже обращался в ФАС, но антимонопольная служба заявила, что не решает этот вопрос.

Ранее в октябре ФАС сообщила, что выявила «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции, после чего прокуратура предостерегла магазины «о недопустимости создания искусственного дефицита продукции».

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