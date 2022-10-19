Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что на территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского топлива в Европу.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией предстоящей зимой. К счастью, в Турции такой проблемы нет. Более того, я надеюсь, что Турция станет центром поставок природного газа. На прошлой нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. По его собственным словам, Европа сможет получать свой природный газ через Турцию», — заявил Эрдоган 19 октября в парламенте.

Идею создания газового хаба в Турции Эрдогану предложил 13 октября на переговорах в Астане Владимир Путин. По словам президента РФ, такой хаб мог бы стать не только местом продаж газа в европейские страны, «если они в этом, разумеется, заинтересованы», но и площадкой для образования цены на топливо.

«Сегодня заоблачные цены, и мы могли бы спокойно регулировать (их) на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — заявлял Путин.

В ходе переговоров с Эрдоганом Путин также сообщал о попытке подрыва газопровода «Турецкий поток». «Хотя и его („Турецкий поток“), как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации… Но, слава Богу, этого не случилось, и он успешно работает», — заявлял российский президент, отметив, что «Турецкий поток» сейчас — самый надежный маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию.

В конце сентября стало известно об утечках на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Власти Швеции, обследовавшие места утечек, считают, что газопроводы были повреждены в результате взрывов, за которыми могла стоять Россия.

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