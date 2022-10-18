«Нет ничего лучше, чем крыша своего дома». Губернатор Краснодарского края пообещал восстановить девятиэтажку, пострадавшую при падении самолета в Ейске

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Дом в Ейске, пострадавший в результате падения самолета Су-34, полностью восстановят. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Нет ничего лучше, чем крыша своего дома. Сделаем все, чтобы люди вернулись в свои квартиры и были уверены в том, что нахождение там будет безопасным», — написал Кондратьев в телеграме.

Позже Кондратьев отметил, что окончательное решение о восстановлении наиболее пострадавших второго, третьего и четвертого подъездов дома будет принято только после заключения экспертов. Он отметил, что работы могут занять от месяца до пяти, выразив мнение, что «в любом случае это лучше, чем если мы будем сносить дом и где-то вам приобретать жилье».

Бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома вечером 17 октября. Самолет, сообщили в МЧС, «ударился о дом», после чего вылившееся горючее вызвало пожар, который тушили шесть часов.

В доме были прописаны 675 человек. После инцидента большинство из них разместились у родственников, 23 человека были эвакуированы в пункт временного размещения.

Жертвами инцидента стали 15 человек. Еще 25 человек остаются в больницах, трое — в тяжелом состоянии.

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