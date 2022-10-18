Кассационный суд в Москве отказался отменить девятилетний срок Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов Алексея Навального, требовавших отменить приговор политику по делу о мошенничестве и неуважении к суду.
«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует «Интерфакс» решение судебной коллегии, оглашенное 18 октября.
22 марта Лефортовский суд Москвы на процессе, проходившем в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду.
По версии следствия, оппозиционер, действуя вместе со своими соратниками Леонидом Волковым и Романом Рубановым, совершил мошенничество, собирая пожертвования на создание антикоррупционных расследований и на президентскую кампанию 2018 года. Это обвинение было объединено с делом о неуважении к суду, возбужденным по итогам прошлогоднего процесса о клевете. По мнению следствия, на заседаниях Навальный оскорблял судью и других участников процесса.