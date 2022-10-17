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Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что из разных регионов страны регулярно поступают сообщения об отсутствии или задержках обещанных выплат мобилизованным, а также об отказах в предоставлении кредитных каникул добровольцам.

«Финансовый вопрос вообще является очень болезненным. Каждый день выявляются новые „нюансы“, нарушающие прямые права и интересы граждан. Часто это результат должностной глупости/головотяпства или несовершенство (непродуманность, неподготовленность) процедур. Понятно, что могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют. И в этом основная проблема», — написал в своем телеграм-канале Кабанов.

По словам члена СПЧ, банки отказывают добровольцам в предоставлении кредитных каникул, ссылаясь на закон, в котором данная категория граждан не упоминается. «Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых каникул», — написал Кабанов.

По словам чиновника, местные власти не разъясняют, почему мобилизованные не получают положенных им денег. Он также добавил, что разовые выплаты «остаются примером дискриминации по региональному принципу» и призвал решать на федеральном уровне даже самые «незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей».

После начала мобилизации регионы России стали вводить различные льготы для мобилизованных. Одной из самых распространенных мер стала единоразовая выплата, назначаемая местными властями. Ее сумма в зависимости от региона — от 100 до 300 тысяч рублей.

Госдума РФ в конце сентября приняла закон, предусматривающий кредитные каникулы для мобилизованных. Согласно закону, договор с банком можно поменять, если он был заключен до начала мобилизации в России или до заключения контракта о службе в армии.

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Истории тех, кто столкнулся с мобилизацией

«Пришлось заложить в ломбард все золотые украшения, которые дарил мне муж» Как россиянки отправляют своих близких на войну — и с чем им пришлось столкнуться из-за мобилизации. Вот три истории об этом