Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников войны в Украине

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Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан, участников «специальной военной операции» (« ») и их семей.

Согласно закону, до 31 декабря 2023 года военнослужащие могут обратиться в кредитную организацию с требованием поменять положения кредитного договора, при условии, что он был заключен до мобилизации, подписания контракта с министерством обороны или участия в «СВО». Таким образом заемщик может быть освобожден от исполнения обязательств по кредитному договору на время военной службы. Льготный период может быть продлен на время нахождения военнослужащего в медучреждениях, если увечья или заболевания были получены в ходе боевых действий.

С требованием о предоставлении кредитных каникул также могут обратиться члены семей военнослужащих, предоставив необходимые документы.

Помимо этого, закон о кредитных каникулах устанавливает, что в случае гибели военнослужащего в ходе боевых действий или признания его инвалидом I группы обязательства заемщика и членов его семьи по кредитному договору прекращаются полностью.

Законопроект о кредитных каникулах внесли в Госдуму через два дня после объявления мобилизации. В первом чтении депутаты расширили действие закона на всех участников «СВО», а во втором чтении Дума приняла поправку, согласно которой кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и в случае приобретения им инвалидности I группы.

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