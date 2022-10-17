Российским учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами

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Министерство просвещения РФ потребовало от учителей отказаться от использования и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах, пишет «Коммерсант».

Как рассказали изданию в администрациях Хабаровского края и Курской области, учителям в регионах рекомендовали пользоваться «VK Мессенджером» и учебной платформой «Сферум», которую разработали совместно VK и «Ростелеком». В министерстве образования Нижегородской области сказали, что сотрудников школ попросили отказаться от таких сервисов, как WhatsApp, Viber, Skype и Google Drive. «Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации», — прокомментировали в ведомстве.

В Минпросвещения РФ подтвердили журналистам, что рассылают по регионам рекомендации не пользоваться иностранными мессенджерами, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

В сентябре правительство РФ и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в рамках внедрения системы «Моя школа».

В июне правительство направляло главам российских регионов рекомендации по установке отечественного мессенджера, разработанного компанией VK.