В правительстве поручили перевести рабочую переписку губернаторов в мессенджер от VK

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры направить главам регионов рекомендации по установке отечественного мессенджера, разработанного компанией VK. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат Чернышенко.

Мессенджер, о котором идет речь, является частью разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал», пишет «Коммерсант».

АРМ ГС было создано на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 года. В ведомстве рассказали, что платформа уже внедряется в органах власти, до конца 2023 года планируется подключить к ней всех госслужащих.

В мессенджер от VK планируется перевести всю переписку чиновников «в рамках служебной деятельности». С помощью АРМ ГС хотят заменить не только Telegram и WhatsApp, но также и сервис корпоративной почты Microsoft Exchange, программу Google Docs, сервисы видеоконференций Zoom и Skype.

Власти РФ пытаются заменить зарубежные сервисы отечественными уже давно. Еще в 2015 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев требовал наказать чиновников за использование Google и Yahoo!, а Александр Жаров, тогда возглавлявший Роскомнадзор, предлагал создать российский «национальный мессенджер» на замену иностранным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году на фоне попыток блокировки в РФ Telegram сообщал, что начал пользоваться мессенджером ICQ, принадлежащим VK. Сейчас в ICQ проходят ежедневные брифинги Пескова для журналистов.

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