В правительстве поручили перевести рабочую переписку губернаторов в мессенджер от VK
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры направить главам регионов рекомендации по установке отечественного мессенджера, разработанного компанией VK. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат Чернышенко.
Мессенджер, о котором идет речь, является частью разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал», пишет «Коммерсант».
АРМ ГС было создано на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 года. В ведомстве рассказали, что платформа уже внедряется в органах власти, до конца 2023 года планируется подключить к ней всех госслужащих.
В мессенджер от VK планируется перевести всю переписку чиновников «в рамках служебной деятельности». С помощью АРМ ГС хотят заменить не только Telegram и WhatsApp, но также и сервис корпоративной почты Microsoft Exchange, программу Google Docs, сервисы видеоконференций Zoom и Skype.
Чиновники будут пользоваться разработанным для них АРМ, если это отнесут к вопросам трудовой дисциплины, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Разработка VK вряд ли побудит полностью отказаться от тех мессенджеров, которыми они привыкли пользоваться, уверен эксперт: «Будет тяжело доказать, пользуется ли человек приложениями, установленными на его телефоне, только в личных целях или нет, граница между личным и трудовым не особо ясна». Господин Кусков также считает, что Минцифры стоит разрабатывать не только веб-версию системы, но и нативные приложения для телефонов, поскольку они работают «более оперативно».
Власти РФ пытаются заменить зарубежные сервисы отечественными уже давно. Еще в 2015 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев требовал наказать чиновников за использование Google и Yahoo!, а Александр Жаров, тогда возглавлявший Роскомнадзор, предлагал создать российский «национальный мессенджер» на замену иностранным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году на фоне попыток блокировки в РФ Telegram сообщал, что начал пользоваться мессенджером ICQ, принадлежащим VK. Сейчас в ICQ проходят ежедневные брифинги Пескова для журналистов.