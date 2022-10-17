МИД Украины назвал Иран соучастником российской агрессии после атак дронов-камикадзе

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Министерство иностранных дел Украины призвало власти Ирана прекратить поставлять России оружие, которое она использует во время войны. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

«Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступной агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», — заявили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ввести в отношении Ирана санкции за помощь России.

В министерстве заявили, что за последнюю неделю Россия, используя иранские дроны-камикадзе, нанесла более сотни ударов по городам Украины, повредив жилые дома, электростанции, очистные сооружения, мосты и детские площадки.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября армия России начала наносить массированные удары по городам Украины, в том числе по Киеву. По заявлению украинских властей, из-за обстрелов пострадала треть энергетической инфраструктуры страны.

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