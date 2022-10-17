Книгоиздатели выразили опасения, что законопроект о запрете «гей-пропаганды» затронет классическую литературу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Книгоиздатели выражают опасения по поводу того, что законопроект о запрете «пропаганды» ЛГБТ может сделать невозможным распространение классической литературы. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо Российского книжного союза председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну.

Как говорится в письме, в РКС «поступает множество запросов со стороны издателей» по поводу соответствия книжного ассортимента законопроекту.

В частности, они указывают, что в «Бесах» Федора Достоевского есть сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, монолог Екатерины из «Грозы» Александра Островского можно интерпретировать как пропаганду самоубийства, а выдержки из «Морфия» Михаила Булгакова могут быть отнесены к пропаганде наркотиков.

Сам Хинштейн заявил, что письма еще не видел, однако выразил убеждение, что классические сюжеты не подпадают под ограничения, так как речь в законопроекте идет «о запрете именно пропаганды, то есть распространения информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок». «Иными словами, „Лолита“ пропагандой точно являться не может», — сказал депутат.

Законопроект, приравнивающий «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» к разжиганию национальной розни, находится на рассмотрении в Госдуме с июля. Пока его рассмотрение в первом чтении не внесено в повестку.

В конце августа Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу «в рамках саморегулирования отрасли» перестать распространять книги, содержащие «гей-пропаганду».

Читайте также

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет

Читайте также

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет