Книгоиздатели выразили опасения, что законопроект о запрете «гей-пропаганды» затронет классическую литературу
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Книгоиздатели выражают опасения по поводу того, что законопроект о запрете «пропаганды» ЛГБТ может сделать невозможным распространение классической литературы. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказалось письмо Российского книжного союза председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну.
Как говорится в письме, в РКС «поступает множество запросов со стороны издателей» по поводу соответствия книжного ассортимента законопроекту.
В частности, они указывают, что в «Бесах» Федора Достоевского есть сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, монолог Екатерины из «Грозы» Александра Островского можно интерпретировать как пропаганду самоубийства, а выдержки из «Морфия» Михаила Булгакова могут быть отнесены к пропаганде наркотиков.
Сам Хинштейн заявил, что письма еще не видел, однако выразил убеждение, что классические сюжеты не подпадают под ограничения, так как речь в законопроекте идет «о запрете именно пропаганды, то есть распространения информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок». «Иными словами, „Лолита“ пропагандой точно являться не может», — сказал депутат.
К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова, супружеской измены — роман Льва Толстого «Анна Каренина» и стихотворение Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь», отмечают в РКС.
Законопроект, приравнивающий «отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» к разжиганию национальной розни, находится на рассмотрении в Госдуме с июля. Пока его рассмотрение в первом чтении не внесено в повестку.
В конце августа Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу «в рамках саморегулирования отрасли» перестать распространять книги, содержащие «гей-пропаганду».